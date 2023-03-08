Золотые слитки на 40 млн рублей обнаружили в доме блогеров Чекалиных

Золотые слитки почти на 40 миллионов рублей, 10 российских паспортов и один американский. Все это, как утверждают источники близкие к следствию, было обнаружено в доме Валерии Чекалиной, в соцсетях больше известной как Лерчек.

Блогера обвиняют в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей. По версии следствия, Валерия вела отчетность по упрощенной схеме с лимитом доходов 150 миллионов в год, но заработать вышло гораздо больше.

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