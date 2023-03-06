В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар площадью 3,5 тысячи "квадратов" на складе

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В Комсомольске-на-Амуре произошел крупный пожар в складе на улице Вокзальной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В 08:46 по местному времени (01:46 по Москве) пожарным удалось локализовать возгорание на площади 3 500 квадратных метров. Предварительно, пожар начался с деревянных паллетов, которые находились в помещении склада, уточнили в ведомстве.

"В настоящее время пожарные проводят ликвидацию очагов открытого горения и проливают конструкции. На месте работают 10 единиц техники и 33 человека личного состава", – говорится в сообщении МЧС.

Информация о возможных пострадавших в результате пожара пока не поступала, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о взрыве, который прогремел на коксогазовом заводе в подмосковном Видном. ЧП произошло по адресу Белокаменное шоссе, дом 13. После взрыва в небо поднялся огненный факел высотой 20 метров и начался пожар, площадь которого составила около 200 квадратных метров.

В скором времени пожарным удалось ликвидировать возгорание на коксогазовом заводе. Пострадавших в результате ЧП не зафиксировали.

Взрыв прогремел в цехе коксогазового завода в подмосковном Видном

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