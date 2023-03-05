Фото: 50.mchs.gov.ru

Взрыв прогремел на коксогазовом заводе в подмосковном Видном. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"Взрыв раздался в одном из цехов коксогазового завода в Видном (Московская область). Огнем охвачена насосная колонна с бензолом", – говорится в сообщении.

Данных о пострадавших пока нет. ЧП произошло по адресу Белокаменное шоссе, дом 13.

Отмечается, что после взрыва в небо поднялся огненный факел высотой 20 метров. Произошел пожар, специалисты приступили к его ликвидации. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Иркутске на стройке 16-этажного дома. В МЧС по региону рассказали, что в связи с постоянной угрозой обрушения строительных конструкций спасатели не могли подняться наверх, чтобы приступить к тушению огня. В результате возгорания пострадавших не зафиксировали.

Взрыв прогремел в цехе коксогазового завода в подмосковном Видном

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