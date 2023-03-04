Один человек спасен из-под обрушившихся строительных конструкций на улице Лобачевского

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Спасатели извлекли из-под обрушившихся конструкций в строящемся жилом комплексе на западе Москвы одного человека, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Рано утром стало известно, что на территории строительной площадки на улице Лобачевского, доме 114, произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 квадратных метров. В результате один человек погиб.

Специалисты проводят работы по разбору обрушившихся конструкций. Не исключается, что под ними находятся другие люди.

Губина котлована 20 метров, он разделен на ярусы. Обрушение произошло между третьим и четвертым ярусом. На месте происшествия работает полиция и кинологическая служба.

Ранее пожар произошел в ангаре, расположенном по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 31. Площадь возгорания также достигала 300 квадратных метров. Полностью ликвидировать его удалось в течение часа.



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