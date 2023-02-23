05:18Происшествия
Открытое горение ликвидировали на складе в Красноярске
Фото: МЧС России
Открытое горение на складе холодильников в Красноярске ликвидировано. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.
"Открытое горение на складе холодильников в Красноярске на площади 13,2 тысяч квадратных метров ликвидировано 23 февраля в 02:51(22:51 мск 22 февраля)", –сообщили в пресс-службе.
Пожар начался на Свердловской улице. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в здании склада в 07:22 по московскому времени.
На место ЧП незамедлительно были отправлены сотрудники регионального управления МЧС. Спасатели эвакуировали 10 человек из здания.
В ликвидации возгорания были задействованы 123 человека и 43 единицы техники. Согласно данным прокуратуры, в здании находилась партия холодильников.
Впоследствии пожар удалось локализовать на площади 13 200 квадратных метров.
Склад загорелся в Красноярске
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