Крупный пожар в Красноярске попал на видео

Крупный пожар, который произошел на складе готовой продукции завода холодильников "Бирюса" в Красноярске попал на видео. Происшествие случилось около 07:22 по московскому времени. Возгорание произошло на Свердловской улице, в доме 6а.

На место ЧП отправили 37 спасателей и 12 единиц техники. В настоящее время их число увеличили более чем до 70 и 25 соответственно.

Начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что площадь пожара увеличилась до 7 тысяч квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 10 человек. Информации о пострадавших не поступало. Тушение огня осложнено большой загрузкой помещений горючим.

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