Склад загорелся в Красноярске

Фото: 24.mchs.gov.ru

На одном из складов в Красноярске вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба МЧС России.

Информация о возгорании поступила в 07:22 по московскому времени. ЧП произошло на Свердловской улице, в доме 6а. По предварительным данным, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

К тушению уже привлекли 37 человек и 12 единиц техники. На месте проводится наращивание сил и средств.

Согласно данным 2ГИС, в здании также находятся спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб и автосервис. Сам склад реализует банные и отопительные печи, камины и топки.

Накануне произошло возгорание в отеле "МКМ" на Международной улице в Москве. Жертвами ЧП, по последним данным, стали 7 человек. Среди погибших были двое детей.



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