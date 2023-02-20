Жительница Лобни рассказала о пожаре в местном ТЦ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в подмосковной Лобне, который унес жизни двух человек, начался в магазине текстиля. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала местная жительница Элина.

Она отметила, что пламя быстро охватило торговый центр.

"Пожар охватил весь левый корпус моментом. Возгорание началось с магазина трикотажа и текстиля, так сказала продавец. Погибли двое. Остальные успели эвакуироваться. После вызова службы приехали через десять минут, тушение началось минут через пять, как развернули шланги", – сообщила собеседница издания.

По словам женщины, одним из погибших является ее преподаватель в автошколе.

"Очень жалко людей, которые погибли. Училась в автошколе. Жалко людей, которые пострадали. Сейчас там работает полиция", – сказала Элина.

Пожар вспыхнул в торговом центре на Кольцевой улице в подмосковной Лобне в понедельник, 20 февраля. В результате случившегося погибли два человека.

По предварительным данным, ими стали сотрудница ателье и работник автошколы. Еще двое пострадали. Из магазина эвакуировали 20 человек.

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