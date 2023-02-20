Жительница Троицка рассказала о взрыве посылки

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранительные органы вынесли из подъезда дома в Троицке посылку, которая взорвалась в руках у местной жительницы. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в подъезде дома остался огнетушитель, который применяли после взрыва. Соседка пострадавшей девушки отметила, что приняла звук за обрушение.

"Да. Я думала, крыша упала в соседнем подъезде, я так поняла", – сказала она.

Женщина подчеркнула, что за пострадавшей девушкой ничего плохого замечено не было.

"Очень хорошая, спокойная семья. Многодетная семья, там трое детей. Дети вежливые, культурные, здороваются, ходят в школу, всегда хорошо одеты", – рассказала она.

Ранее сообщалось, что коробка с открыткой взорвалась в руках у жительницы Троицка. Инцидент произошел возле дома 3, корпуса 1, на 2-й Изумрудной улице. Девушка открыла подаренную ей коробку, после чего произошел взрыв. Он спровоцировал возгорание на площади 0,2 квадратного метра. Огонь потушили еще до приезда пожарных.

Пострадавшая получила ожоги лица и левой кисти второй степени. При этом от госпитализации она отказалась. Отмечается, что во взорвавшейся коробке лежали бутылки с зажигательной смесью.

Следователям удалось установить подозреваемого в причастности к покушению на убийство девушки. В настоящее время они проводят обыски по его месту проживания.

Уголовное дело завели после получения ожогов девушкой в ТиНАО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!