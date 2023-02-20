Два человека погибли при пожаре в подмосковной Лобне

Фото: телеграм-канал ''Москва 24''

В результате пожара, произошедшего в магазине одежды в подмосковной Лобне, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Из магазина эвакуировали 20 человек.

"Двоим потребовалась медицинская помощь, при следовании в больницу они скончались в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее пожар произошел в гостинице в Норильске. Из здания эвакуировали около 100 человек. О пострадавших не сообщалось.



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