Пожар произошел в клинике "Медси" на территории Боткинской больницы

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Главное управление МЧС России по столице сообщило о возгорании в нежилом здании Бегового района, передает Агентство "Москва".

"На пульт спасателей поступила информация о пожаре в нежилом здании по адресу 2-й Боткинский проезд, дом 5, корпус 3", – рассказали в ведомстве.

По данному адресу на территории Боткинской больницы располагается медицинский центр "Медси".

В МЧС уточнили, что на место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. На данный момент возгорание ликвидировано, его общая площадь составила 5 квадратных метров.

По информации ведомства, из здания были эвакуированы примерно 100 человек. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее на неделе пожар произошел в магазине торговой сети "Сударь" в подмосковном Красногорске. Пламя потушили на площади в 60 квадратных метров.

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