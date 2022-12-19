15:37Происшествия
Огонь на 50 "квадратах" вспыхнул в подмосковном магазине мужской одежды "Сударь"
РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, из-за возгорания из здания эвакуировали около 60 человек. Сам магазин расположен на первом этаже девятиэтажного жилого дома.
"На улице Ленина в доме 63 горит магазин "Сударь", – заявили в экстренных службах.
Спасатели добавили, что пламя распространилось на площади 50 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в квартире жилого дома в районе Черемушки в Москве, его ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия не обнаружено.
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