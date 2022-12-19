Огонь на 50 "квадратах" вспыхнул в подмосковном магазине мужской одежды "Сударь"

Видео: Москва 24

Пламя охватило магазин торговой сети "Сударь" в подмосковном Красногорске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, из-за возгорания из здания эвакуировали около 60 человек. Сам магазин расположен на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

"На улице Ленина в доме 63 горит магазин "Сударь", – заявили в экстренных службах.

Спасатели добавили, что пламя распространилось на площади 50 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в квартире жилого дома в районе Черемушки в Москве, его ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия не обнаружено.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!