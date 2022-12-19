Пожар в магазине на первом этаже жилого дома в Красногорске ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спасатели потушили пожар в магазине мужской одежды "Сударь" в Красногорске, сообщает Агентство "Москва".

Огонь вспыхнул в 14:28 в здании на улице Ленина, 63. Уточняется, что магазин расположен на первом этаже жилого девятиэтажного дома.

В 15:37 пожар полностью ликвидировали. По данным СМИ, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Из-за возгорания из здания эвакуировали около 60 человек.

Ранее пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, его локализовали на площади около 400 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать, в происшествии пострадали семеро человек, двое из которых в тяжелом состоянии были доставлены вертолетом в Братск.

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