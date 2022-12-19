04:13Происшествия
Пожар на месторождении в Иркутской области ликвидирован – губернатор
Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''
Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, который охватил площадь 400 квадратных метров, полностью потушен, в нем пострадало семеро человек. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
"Ликвидирован пожар на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения", – написал он.
Губернатор уточняет, что пострадали семеро человек, из которых двое – в тяжелом состоянии. Кобзев уточнил, что тяжело пострадавших доставили вертолетом в Братск.
О пожаре стало известно в воскресенье, 18 декабря. К ликвидации возгорания привлекли расчеты из города Усть-Кут. На месте происшествия работали четыре бригады врачей Марковской участковой больницы.
Возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратов. Представители Иркутской нефтяной компании подчеркнули, что пожар не угрожает лесу и населенным пунктам.
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