Пожар на месторождении в Иркутской области ликвидирован – губернатор

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, который охватил площадь 400 квадратных метров, полностью потушен, в нем пострадало семеро человек. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

"Ликвидирован пожар на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения", – написал он.

Губернатор уточняет, что пострадали семеро человек, из которых двое – в тяжелом состоянии. Кобзев уточнил, что тяжело пострадавших доставили вертолетом в Братск.

О пожаре стало известно в воскресенье, 18 декабря. К ликвидации возгорания привлекли расчеты из города Усть-Кут. На месте происшествия работали четыре бригады врачей Марковской участковой больницы.

Возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратов. Представители Иркутской нефтяной компании подчеркнули, что пожар не угрожает лесу и населенным пунктам.

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