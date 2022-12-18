Пожар на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области локализовали

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

Специалисты локализовали пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, который распространился на площади 400 "квадратах". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Иркутскую нефтяную компанию.

"Возгорание на Марковском месторождении локализовано, погибших нет. Количество пострадавших уточняется. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам", – говорится в сообщении.

По словам представителей компании, угрозы для местного населения нет.

О возгорании стало известно в воскресенье, 18 декабря. По информации губернатора региона, в результате происшествия травмы получил один человек. Сейчас к ликвидации пожара привлечены расчеты из города Усть-Кут.

Кроме того, на территорию происшествия направилась бригада врачей Марковской участковой больницы.

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