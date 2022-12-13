Задержанный по делу о пожаре в OBI сварщик был судим за кражу и наркотики

Фото: TACC/Yuri Kochetkov/EPA

Сварщик, которого задержали по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках, ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям о краже и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сварщик компании "Дельта-cтрой" Денис Сагитов, 1986 года рождения, был ранее судим за кражу и незаконный оборот наркотиков", – сказал собеседник агентства.

Также по делу о пожаре в строительном гипермаркете был задержан прораб этой же фирмы Ильнур Шайхутдинов, 1980 года рождения.

Задержанные обвиняются по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

По данным следствия, в помещении ТЦ проводили сварочные работы, в результате которых около 06:00 9 декабря загорелись палеты с товаром. После этого огонь распространился на большую площадь.

В результате пожара погиб один человек. Когда началось возгорание, трое охранников эвакуировались. Источник в экстренных службах рассказал, что один из них остался рядом с гипермаркетом, чтобы наблюдать за пожаром. При взрыве на голову мужчине упала конструкция.

Москвичам рассказали, когда откроют ТЦ "Мега" в Химках

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!