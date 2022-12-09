Охранник гипермаркета в ТЦ "Мега Химки" погиб из-за упавшей конструкции горящего здания

Фото: телеграм-канал "Владимир Соловьев NEWS"

В экстренных службах заявили, что при пожаре в ТЦ "Мега Химки" погиб охранник гипермаркета, ему на голову упала конструкция.

Всего в здании находились трое охранников. Когда огонь начал распространяться, они успели покинуть гипермаркет.

"При этом один из них остался рядом с гипермаркетом смотреть на пожар. Когда произошел взрыв, мужчине на голову упала конструкция, в результате чего он погиб на месте", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

Сообщение о возгорании поступило утром в пятницу, 9 декабря. Огонь вспыхнул в гипермаркете OBI в Химках.

В 07:05 пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти. В гипермаркете OBI произошло обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров.

Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб один человек – работник торгового центра.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Экстренные службы уточнили, что версия поджога не подтвердилась. Специалисты считают, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования или нарушение правил пожарной безопасности во время работ.

Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Химках

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