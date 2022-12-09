Очевидец рассказал о взрывах при пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Фото: 50.mchs.gov.ru

Очевидец рассказал о взрывах, которые были слышны при пожаре в ТЦ "Мега Химки". Об этом сообщает News.ru.

По его словам, он шел с работы около шести утра, когда заметил дым и пламя.

"Еще метров за 400 до ТЦ и дома заметил, как будто черные тучи, вроде ночь, а черный дым все равно выделялся, еще и огонь их подсветил. Потом пришел домой, вышел на балкон покурить, а там вообще все полыхает так, будто конец света", – вспоминает он.

Как отметил очевидец, уже после приезда бригады спасателей были слышны три взрыва, от которых в его доме задрожали окна.

Он выразил надежду на то, что здание снова отстроят.

В свою очередь, сотрудники торгового центра сообщили ТАСС, что ТЦ "Мега Химки" не будет работать в пятницу, 9 декабря. Из-за пожара ТЦ не откроется для посетителей в 10:00.

Сообщение о возгорании поступило спасателям утром в пятницу, 9 декабря. В 07:05 пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

В горящем ТЦ произошло обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров. Были слышны взрывы банок с краской и аэрозолей.

По данным экстренных служб, причиной пожара в торговом центре "Мега Химки" мог стать поджог или короткое замыкание. Тушение возгорания осложнялось конструктивными особенностями здания и обрушением кровли.

Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб один человек. Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Остановить распространение огня удалось в 08:25.

Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 7 тысяч "квадратов"

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