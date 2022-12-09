Прокуратура организовала проверку по фату пожара в ТЦ "Мега Химки"

Фото: телеграм-канал Baza

Прокуратура начала проверку по факту пожара в торговом центре "Меха Химки" в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Данные уточняются, идет тушение пожара", – говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Химкинской городской прокуратуре. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

На место по поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина выехал городской прокурор Химок Денис Андреев, уточнили в ведомстве.

Возгорание началось в районе 06:00 в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете "Оби". В настоящее время, по разным оценкам, огнем охвачено от 15 до 28 тысяч квадратных метров.

По данным экстренных служб, в горящем ТЦ произошло обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров. Сообщается, что слышны взрывы банок с краской и аэрозолей.

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