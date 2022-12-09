Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" увеличилась почти до 15 тыс "квадратов"

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Площадь пожара в торговом центре "Мега Химки" увеличилась почти до 15 тысяч квадратных метров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"Огнем охвачено порядка 15 тысяч квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что горение происходит на 7 тысячах квадратных метров.

При этом ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что огнем охвачено 18 тысяч квадратных метров.

"В настоящее время здание ТЦ горит по всей площади, огнем охвачено 18 тысяч квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании поступило спасателям утром в пятницу, 9 декабря. В 07:05 пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На помощь в тушении в Подмосковье выехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы. К ликвидации возгорания также планируют привлечь авиацию.

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