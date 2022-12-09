Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 7 тысяч "квадратов"

Фото: Москва 24

Площадь пожара в торговом центре "Мега Химки" выросла до 7 тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщает ТАСС.

В ведомстве подтвердили, что возгорание произошло в гипермаркете "Оби". Ранг сложности пожара повышен до четвертого.

"По состоянию на 07:05 по московскому времени площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.

Как сообщили в экстренных службах, на помощь подмосковным спасателям выехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре "Дом торговли" в Ельце. Из здания эвакуировали 50 человек. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины.

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