07:10 (обновлено 09.12.2022 09:09)Происшествия
Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 7 тысяч "квадратов"
Фото: Москва 24
Площадь пожара в торговом центре "Мега Химки" выросла до 7 тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщает ТАСС.
В ведомстве подтвердили, что возгорание произошло в гипермаркете "Оби". Ранг сложности пожара повышен до четвертого.
"По состоянию на 07:05 по московскому времени площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.
Как сообщили в экстренных службах, на помощь подмосковным спасателям выехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре "Дом торговли" в Ельце. Из здания эвакуировали 50 человек. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины.
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