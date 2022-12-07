При пожаре в торговом центре в Ельце погибла женщина

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В Ельце во время ликвидации пожара в торговом центре "Дом торговли" спасатели обнаружили тело женщины. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы администрации Липецкой области.

О пожаре в торговом центре стало известно днем 7 декабря. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в 12:10 по московскому времени. Из здания ТЦ эвакуировали 50 человек. Площадь возгорания составила порядка 800 квадратных метров.

Ранее появилась информация о том, что пожарные ликвидировали возгорание нефтенакопителя недалеко от аэродрома в пригороде Курска. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что происшествию был присвоен третий ранг сложности.

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