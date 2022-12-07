Пожар в районе курского аэродрома ликвидирован

Фото: ТАСС/Стрингер

Пожарные смогли ликвидировать возгорание нефтенакопителя недалеко от аэродрома в пригороде Курска. Происшествию присвоен третий ранг сложности, информирует губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет", – написал он.

О происшествии в Курске стало известно накануне. Старовойт утверждает, что возгорание возникло в результате атаки беспилотника ВСУ.

Поначалу пожар распространился на площади в 500 "квадратов", позже его удалось локализовать на 550 квадратных метрах.

В результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель в Курской области

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