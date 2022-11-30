ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино под Курском

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Курской области, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино Глушковского района, зафиксировано не менее шести прилетов. Два прямых попадания пришлись на жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Однако в результате обстрела загорелась кровля", – написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт пояснил, что пожарные приступили к тушению возгорания. Угрозы распространения огня не наблюдается.

"Обязательно окажем жильцам всю необходимую помощь", – добавил губернатор.

Накануне ВСУ уже обстреливали поселок Теткино в Курской области. В населенном пункте зафиксировали не менее 10 прилетов. Никто из людей не пострадал. Повреждения получили объекты энергоснабжения, в результате чего часть поселка оказалась обесточена.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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