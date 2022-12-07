Пожар потушили в ресторане Zuma во Владивостоке

Фото: 25.mchs.gov.ru

Пожар в ресторане Zuma во Владивостоке полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Возгорание произошло в ночь на среду. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены второй этаж и крыша заведения.

Как рассказал начальник службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Денис Бекиров, сложность тушения пожара заключалась в том, что здание было обшито металлосайдингом.

"Огонь стремительно распространялся по пустотам и за считанные минуты охватил большую часть здания. Нам пришлось вручную вскрывать обшивку и кровлю здания, чтобы добраться до очагов пожара", – рассказал он.

Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Никто не пострадал. Люди, которые находились внутри ресторана, самостоятельно эвакуировались.

Ранее в прокуратуре Приморского края уточнили, что возгорание началось в помещении кухни ресторана. В итоге огонь полностью уничтожил здание заведения.

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