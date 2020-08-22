Шашлычная загорелась в Мытищах

В подмосковных Мытищах недалеко от станции произошел пожар в шашлычной, кадры прислали телезрители.

Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Всего из горящего кафе эвакуировали четверых человек. На месте работают пожарные службы, информации о пострадавших не поступало.

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