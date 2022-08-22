Пожары в Рязанской области тушат около 10 тысяч спасателей – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Порядка 10 тысяч спасателей ликвидируют пожары в Рязанской области, заявил Сергей Собянин.

"Мы сейчас сосредоточили здесь уже около 10 тысяч человек – с помощью Москвы, МЧС, Рязанской области. Задача – эффективно их использовать", – рассказал он в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что местность является труднодоступной, "техника не проходит". Он добавил, что в настоящее время завезено порядка двух десятков бульдозеров и других специальных средств, с их помощью будут пробиваться дороги и трассы, создаваться защитные полосы, отсекаться огонь.

Вечером 22 августа врио губернатора Рязанской области заявил о введении режима ЧС в регионе из-за лесных пожаров. По его словам, возгорание происходит на территории площадью 8–9 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что Москва направила 2 340 единиц техники для тушения пожаров в Рязанской области. Также подчеркивалось, что участвующие в ликвидации пожаров в Рязанской области специалисты обеспечены питанием и медицинской помощью.

