Врио губернатора Рязанской области заявил о введении ЧС в регионе из-за лесных пожаров

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На территории Рязанской области вводится режим ЧС в связи с лесными пожарами, заявил врио губернатора региона Павел Малков.

"По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о 8–9 тысячах гектаров. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, обстановка сохраняется напряженная, а пройденная огнем площадь постепенно растет.

Малков также выразил благодарность правительству Москвы и лично мэру Сергею Собянину за беспрецедентную помощь в борьбе со стихией. В настоящее время в ликвидации лесных пожаров задействованы силы МЧС, Рослесхоза, а также силы со стороны области и муниципалитетов.

"Главная задача – скоординировать все ресурсы с учетом произошедшего усиления. Грамотно задействовать каждую единицу техники на тушении огня", – подчеркнул он.

Ранее Собянин заявил, что спасатели из Москвы продолжают помогать соседним регионам в борьбе с лесными пожарами. Так, в Рязанской области в тушении участвуют 6 столичных вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук.

В свою очередь, в Московском регионе продлили оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров до вечера вторника, 23 августа.

