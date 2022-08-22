В Московском регионе продлили оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности из-за возможных пожаров продлили в столичном регионе до вечера вторника, 23 августа. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

"Пожарная опасность. Период предупреждения – до 23:00 23 августа. Местами – чрезвычайная пожароопасность пятого класса", – отмечается в сообщении.

До этого оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье действовал до 12:00 23 августа.

В Росавиации, в свою очередь, сообщили, что воздушные гавани в столице, несмотря на смог, функционируют в обычном режиме, отмен рейсов по плохим погодным условиям также нет.

"Несмотря на смог в Москве, аэропорты московского авиаузла (Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево) осуществляют работу в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", – отмечается в сообщении.

В понедельник, 22 августа, смог и запах гари вновь вернулись в Москву.

Накануне вечером содержание взвешенных частиц в воздухе столицы снизилось примерно в 1,5 раза по сравнению с утренними часами 21 августа. Как рассказал заммэра по вопросам коммунального хозяйства Петр Бирюков, по информации Мосэкомониторинга, в городе остается юго-восточное направление переноса воздушных масс. В связи с этим в некоторых районах Москвы может чувствоваться запах гари.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.