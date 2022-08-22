Синоптик рассказал о влиянии ветра на ситуацию со смогом в столице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о влиянии ветра на ситуацию со смогом в столице. По его словам, направление ветра способствует появлению запаха гари, однако из-за его скорости концентрация продуктов горения будет меньше.

"Если пожары будут находиться в Рязанской области, то как раз ветер юго-восточный, запах гари может ощущаться в Москве. Единственное, что будет способствовать уменьшению запаха гари, что ветер будет не слабый, а умеренный", – рассказал Синенков РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что при таком ветре нижние слои воздуха перемешиваются с более высоко расположенными слоями – 300–400 метров и продукты горения распространяются на значительно больший объем воздуха. Поэтому концентрация их становится меньше и запах гари в некоторых районах может не ощущаться, добавил Синенков.

В понедельник, 22 августа, смог и запах гари вновь вернулись в Москву.

Накануне вечером содержание взвешенных частиц в воздухе столицы снизилось примерно в 1,5 раза по сравнению с утренними часами 21 августа. Как рассказал заммэра по вопросам коммунального хозяйства Петр Бирюков, по информации Мосэкомониторинга, в городе остается юго-восточное направление переноса воздушных масс. В связи с этим в некоторых районах Москвы может чувствоваться запах гари.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.

