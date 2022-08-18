Ситуация со смогом в Москве не изменится в течение двух дней – Мосэкомониторинг

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В ближайшие два дня в Москве существенно не изменится ситуация со смогом, который пришел из-за лесного пожара в Рязанской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя ГПБУ "Мосэкомониторинг" Евгения Никитича.

"Прогноз погоды говорит о том, что в ближайшие два дня ситуация существенно не изменится, то есть уже четвертую ночь в Москве фиксируется рост концентраций загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения природных пожаров, но без превышений гигиенических нормативов", – объяснил эксперт.

Рост концентрации загрязняющих веществ происходит в ночное время. Днем воздух поднимается, жители столицы уже не ощущают запах гари, добавил Никитич.

"Повторения в регионе смога 2010 года ждать не стоит, так как стоявший тогда над центральным регионом РФ антициклон был намного продолжительнее, характер пожаров также отличался", – заключил он.

До этого власти Рязанской области сообщили, что причиной пожаров в регионе стала сухая гроза. Подобное предположение высказал зампредседателя правительства региона Дмитрий Филиппов.

Ранее сообщалось, что глава МЧС направил в Рязань для тушения пожаров 2 вертолета и 3 самолета. Туда направили самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8, а также два самолета Ил-76а. Всего к ликвидации очагов пожаров в Рязанской области привлекли более 470 человек и 175 единиц техники.

