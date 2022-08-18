Глава МЧС направил в Рязань для тушения пожаров два вертолета и три самолета

11:38
Фото: 62.mchs.gov.ru
Глава МЧС России Александр Куренков поручил дополнительно направить в Рязанскую область для тушения лесных пожаров два вертолета и три самолета, сообщает РИА Новости.
В регион направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8, а также два самолета Ил-76а. Всего к ликвидации очагов пожаров в Рязанской области привлекли более 470 человек и 175 единиц техники.
Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке.
Позже в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление на юге и юго-востоке столицы наблюдалось от локализованного пожара в Рязанской области. Ситуацию с появлением в Москве запаха гари взял на особый контроль городской главк МЧС.
Столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.
Москвичей предупредили о запахе гари утром 18 августа
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