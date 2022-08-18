Эксперт оценил возможность повторения смога 2010 года в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Угроза повторения в Москве смога 2010 года отсутствует, заявил представитель служб мониторинга за состоянием лесного хозяйства в Московской области.

"Тогда смог был обусловлен преимущественно торфяными пожарами, однако сейчас состояние торфяников в Московской области не вызывает опасения. Крупных очагов природных пожаров на территории Московской области также нет", – сообщил он "Интерфаксу".

Собеседник агентства уточнил, что ощущаемый в Москве и области запах гари обусловлен сильным ветром на рязанском направлении.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовалсяв районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке.

Позже в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление на юге и юго-востоке столицы наблюдалось от локализованного пожара в Рязанской области. Ситуацию с появлением в Москве запаха гари взял на особый контроль городской главк МЧС.

Столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

