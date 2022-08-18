Жители Рязанской области показали обстановку в регионе на фоне лесных пожаров

Видео: Москва 24

В Рязанской области бушуют лесные пожары. Жители показали на видео обстановку в регионе в настоящее время. На кадрах видно сильное задымление.

Кроме того, запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах столицы. Отмечалось, что запах чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В четверг, 18 августа, смог дошел до центра и севера столицы.

Ранее сообщалось, что 2 вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области. На вертолеты установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

По информации МЧС, пожарные вели борьбу с огнем в Спасском и Рязанском районах области. В тушении принимали участие 60 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

Позднее стало известно, что Москва направила в Рязанскую область дополнительную группировку представителей экстренных служб для борьбы с пожаром.