Жители Рязанской области показали обстановку в регионе на фоне лесных пожаров

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Кроме того, запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах столицы. Отмечалось, что запах чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В четверг, 18 августа, смог дошел до центра и севера столицы.
Ранее сообщалось, что 2 вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области. На вертолеты установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.
По информации МЧС, пожарные вели борьбу с огнем в Спасском и Рязанском районах области. В тушении принимали участие 60 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.
Позднее стало известно, что Москва направила в Рязанскую область дополнительную группировку представителей экстренных служб для борьбы с пожаром.
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