Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Мосэкомониторинг ожидает снижения уровня загрязнения атмосферы в столице уже днем, сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что это произойдет за счет активных процессов перемешивания воздушных масс.

В ведомстве предупредили, что повышение концентраций с возможным кратковременным появлением запахов гари в атмосферном воздухе вероятно в ночные и утренние часы, поскольку 18 августа еще сохраняется юго-восточное направление переноса воздушных масс.

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также предупредил, что в ближайшие 36–48 часов сохранится юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, а вместе с ним едкий запах гари.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствуется в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке.

Позже в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление на юге и юго-востоке столицы наблюдалось от локализованного пожара в Рязанской области. Ситуацию с появлением в Москве запаха гари взял на особый контроль городской главк МЧС.

Столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Вертолеты установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

