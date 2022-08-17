В Москве усилили контроль за состоянием воздуха из-за сообщений о запахе гари

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты усилили контроль за состоянием воздуха в Москве после сообщений о запахе гари. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

"В связи с появлением 17 августа в социальных сетях информации о запахе гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы управлением Роспотребнадзора по столице усилен контроль за состоянием атмосферного воздуха и организован лабораторный контроль атмосферного воздуха силами филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" в административных округах на расширенный перечень веществ, в том числе свойственных процессу горения", – сообщили в ведомстве.

В телеграм-канале Рослесхоза, в свою очередь, сообщили, что дым, образовавшийся в результате пожара в Рязанской области и дошедший до Московского региона, рассеивается. В ведомстве добавили, что состояние лесных пожаров специалисты контролируют с помощью камер, которые установлены во всех густонаселенных районах РФ.

Ранее сообщалось, что в тушении лесных пожаров в Рязанской области принимали участие 2 вертолета Московского авиационного центра. Там уточнили, что на вертолеты установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

По информации МЧС, пожарные вели борьбу с огнем в Спасском и Рязанском районах области. В тушении принимали участие 60 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

