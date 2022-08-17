Врач рассказала, как защититься от запаха гари в Москве

В среду, 17 августа, жители некоторых районов Москвы сообщили о запахе гари и небольшом смоге. В столичном главке МЧС взяли ситуацию на особый контроль. В свою очередь, в Роспотребнадзоре усилили мониторинг за состоянием воздуха в городе. Разбираемся, откуда в Москве появился запах гари, а также что делать москвичам.



Откуда появился запах гари?

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Утром 17 августа запах гари почувствовали горожане, живущие в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском. Кроме того, в Солнцеве, по словам очевидцев, его можно было уловить, если поднимался ветер. На юго-востоке жители также отметили присутствие характерного запаха. На фоне этого управление Роспотребнадзора по столице усилило контроль за состоянием воздуха в городе.

"Организован лабораторный контроль атмосферного воздуха силами филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" в административных округах на расширенный перечень веществ, в том числе свойственных процессу горения", – сообщили в ведомстве.

Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что сегодня в Подмосковье нет действующих торфяных пожаров. По его словам, запах гари, на который обратили внимание москвичи, является следствием локализованного пожара в Рязанской области.





Иван Советников руководитель Федерального агентства лесного хозяйства После пожаров 2010 года проведена масштабная работа по обводнению торфяников на территории Московской области. На сегодня повторение ситуации 2010 года фактически исключено.

В столичном главке МЧС также связали запах гари с пожарами в Рязанской области. Вместе с тем ведомство взяло ситуацию на контроль.

"Управлением мониторинга и лабораторного контроля Главного управления МЧС России по Москве проводится мониторинг пожароопасной обстановки на территории Москвы и территориях, граничащих с Московской областью. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Москве", – рассказали в ведомстве.

Известно, что в Рязанской области действуют четыре очага природных пожаров. Сергей Собянин сообщил, что для оказания помощи в борьбе со стихией столичными властями в регион были направлены 240 спасателей и 78 единиц техники. "В том числе 3 вертолета: Вк-117 – для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 – для тушения пожаров", – уточнил мэр.



Что делать москвичам?

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Восточный ветер, который преобладает сегодня, действительно мог принести запах гари из Рязанской области в столицу. Об этом Москве 24 рассказала метеоролог, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова метеоролог, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В силу условий антициклона продукты горения, которые вырабатываются в результате пожара, к сожалению, не выносятся в верхние слои атмосферы, а ползут с восточным ветром по низу.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 рекомендовала москвичам, если их беспокоит запах гари, не открывать широко окна и воздерживаться от интенсивной физической активности.

"Если вы находитесь дома, лучше включите кондиционер. Окна сейчас широко не стоит открывать, если запах гари попадет в квартиру – это не улучшит ситуацию. Если ночью состояние воздуха стабилизируется, тогда можно будет проветрить", – посоветовала она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Постарайтесь поменьше ходить пешком. Тем более не нужно бегать и заниматься спортом, чтобы глубоко не вдыхать.

При этом специалист добавила, что обычная марлевая или одноразовая медицинская маска не смогут задержать запах гари. По ее мнению, наиболее эффективным в этой ситуации является промышленный респиратор.