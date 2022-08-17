Врач рассказала, как защититься от запаха гари в Москве

В среду, 17 августа, жители некоторых районов Москвы сообщили о запахе гари и небольшом смоге. В столичном главке МЧС взяли ситуацию на особый контроль. В свою очередь, в Роспотребнадзоре усилили мониторинг за состоянием воздуха в городе. Разбираемся, откуда в Москве появился запах гари, а также что делать москвичам.
Откуда появился запах гари?
Утром 17 августа запах гари почувствовали горожане, живущие в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском. Кроме того, в Солнцеве, по словам очевидцев, его можно было уловить, если поднимался ветер. На юго-востоке жители также отметили присутствие характерного запаха. На фоне этого управление Роспотребнадзора по столице усилило контроль за состоянием воздуха в городе.
"Организован лабораторный контроль атмосферного воздуха силами филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" в административных округах на расширенный перечень веществ, в том числе свойственных процессу горения", – сообщили в ведомстве.
Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что сегодня в Подмосковье нет действующих торфяных пожаров. По его словам, запах гари, на который обратили внимание москвичи, является следствием локализованного пожара в Рязанской области.
В столичном главке МЧС также связали запах гари с пожарами в Рязанской области. Вместе с тем ведомство взяло ситуацию на контроль.
"Управлением мониторинга и лабораторного контроля Главного управления МЧС России по Москве проводится мониторинг пожароопасной обстановки на территории Москвы и территориях, граничащих с Московской областью. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Москве", – рассказали в ведомстве.
Известно, что в Рязанской области действуют четыре очага природных пожаров. Сергей Собянин сообщил, что для оказания помощи в борьбе со стихией столичными властями в регион были направлены 240 спасателей и 78 единиц техники. "В том числе 3 вертолета: Вк-117 – для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 – для тушения пожаров", – уточнил мэр.
Что делать москвичам?
Восточный ветер, который преобладает сегодня, действительно мог принести запах гари из Рязанской области в столицу. Об этом Москве 24 рассказала метеоролог, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 рекомендовала москвичам, если их беспокоит запах гари, не открывать широко окна и воздерживаться от интенсивной физической активности.
"Если вы находитесь дома, лучше включите кондиционер. Окна сейчас широко не стоит открывать, если запах гари попадет в квартиру – это не улучшит ситуацию. Если ночью состояние воздуха стабилизируется, тогда можно будет проветрить", – посоветовала она.
При этом специалист добавила, что обычная марлевая или одноразовая медицинская маска не смогут задержать запах гари. По ее мнению, наиболее эффективным в этой ситуации является промышленный респиратор.