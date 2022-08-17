Москвичей ожидает спад жары к выходным

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Температура воздуха в Московском регионе к выходным, 20 и 21 августа, снизится до 25 градусов тепла, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"В конце недели, в пятницу – субботу, жара немного ослабеет, температура понизится до 25 градусов, и даже в южных районах столичного региона могут брызнуть короткие дожди, кое-где в сопровождении раскатов грома. Но это ослабление жары окажется недолгим, и на следующей неделе по-прежнему будет очень жарко, воздух будет прогреваться до 30 градусов и выше", – сообщила она ТАСС.

По словам синоптика, в Центральной России аномальная жара сохранится до конца августа.

Кроме того, среду, 17 августа, в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков воздух в столице прогреется до 30–32 градусов. Предупреждение действует с 11:00 до 18:00 17 августа.

В Москве и Московской области также объявлен желтый уровень пожарной опасности. Уточняется, что он будет действовать до 20:00 17 августа.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что смена климатических сезонов – от лета к осени – окажется плавной и комфортной. Первые дни сентября будут "по-августовски" теплыми.

Он добавил, что август по среднемесячной температуре превысил климатическую норму на 2,6 градуса. Температура воздуха в сентябре, в свою очередь, окажется как минимум на 1–2 градуса выше нормы.

