Синоптик спрогнозировал теплую погоду в начале сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Смена климатических сезонов – от лета к осени – окажется плавной и комфортной. Первые дни сентября будут "по-августовски" теплыми. Об этом Москве 24 рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, август по среднемесячной температуре превысил климатическую норму на 2,6 градуса. Температура воздуха в сентябре, в свою очередь, окажется как минимум на 1–2 градуса выше нормы, отметил Тишковец. В первые дни следующего месяца днем ожидается около 20 градусов тепла.

До конца текущей недели в Москве сохранится жаркая погода.

"Столбики термометра продолжают расти. Я думаю, что превышение еще на 5 градусов сохранится в течение ближайшей недели. Ночью в Москве будет не прохладнее 12–17 градусов тепла, а днем – 26–31 градусов выше нуля. Это гораздо теплее, чем должно быть в середине лета", – сообщил Тишковец.

Однако в пятницу, по словам синоптика, в столице ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Дневная температура воздуха не превысит 22–27 градусов.

Он также отметил, что жаркая погода продлится до конца последнего месяца лета.

"До конца августа, на мой взгляд, аномалия тепла сохранится. В последнюю декаду месяца превышение среднемесячной температуры ожидается на 3 градуса. В среднем ночью – это 10–15 градусов тепла, днем – 22–27", – заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что оранжевый уровень опасности из-за жары продлили в Москве до вечера 17 августа. Период предупреждения продлится с 11:00 до 18:00 17 августа. В дневные часы местами сильная жара – 30–32 градуса, предупредил Гидрометцентр России.

Кроме того, в Москве и области до 18 августа будет действовать предупреждение о высокой пожарной опасности.