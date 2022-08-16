Синоптик объяснил образование "острова тепла" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист Прогностического центра "Метео" Михаил Локощенко заявил, что островом тепла можно назвать повышение температуры городского пространства, сообщает "Газета.ру".
Эксперт объяснил, что данное явление происходит из-за функционирования отопления, выбросов тепла машинами, а также из-за распространения теплоемких покрытий. Кроме того, по словам Локощенко, на это влияет малое количество растений в городе и индустриальная дымка.
В связи с островом тепла, который вызван подобными факторами, столица остается теплее окружающей местности на 1 градус, а в центре – на 2 градуса.
"2 градуса – это очень много. В Подмосковье, в сельской местности весной – заморозки, а в Москве их обычно нет. Цветение, плодоношение у многих растений наблюдается раньше, вегетация продолжается дольше. Вызревание сельскохозяйственных культур более активное и быстрое", – уточнил специалист.
Локощенко также указал, что острова тепла связаны с меньшей относительной влажностью. Эксперт отметил, что в большинстве городов выпадает больше осадков, однако может быть и наоборот.
Прежде всего, уверен метеоролог, острова тепла влияют на температуру, при этом не только воздуха, но и поверхности, на глубинах в грунте и высотах.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова назвала самый прохладный день на неделе. По ее словам, в пятницу, 19 августа, температура в столице понизится на несколько градусов. В этот день упадет и атмосферное давление, днем местами может пройти кратковременный дождь.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 16 августа
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