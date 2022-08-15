Оранжевый уровень опасности из-за жары продлили в Москве до 17 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр России продлил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 11:00 среды, 17 августа.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.

При этом в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности. Данное предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве 15 августа составит 29–31 градус, в Подмосковье – 26–31 градус. Ветер будет восточного направления с порывами до 8 метров в секунду.

До этого также ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что на текущей неделе в Москве ожидается не по сезону знойная погода. Температура будет на 5–7 градусов выше многолетней нормы, а ночами воздух не будет остывать ниже 15–17 градусов.