Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 15 августа, в столичном регионе сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 29–31 градус, в Подмосковье – 26–31 градус. Ветер будет восточного направления с порывами до 8 метров в секунду.

"Жара до 31 градуса <...> часто становится непосильной и вызывает серьезные негативные реакции. В жару механизм терморегуляции не справляется и дает сбой, что может привести к тепловому удару", – говорится в сообщении.

Метеорологи рекомендуют избегать физической активности и длительного пребывания на солнце, а также употреблять больше жидкости.

На этой неделе в Москве ожидается не по сезону знойная погода. Температура будет на 5–7 градусов выше многолетней нормы, рассказал ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его данным, ночами воздух не будет остывать ниже 15–17 градусов.

В южных регионах России в ближайшие три дня прогнозируется температура до 40–43 градусов. Об этом ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, такие показатели соответствуют климату в Египте. Он уточнил, что речь идет о Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, а также Ставрополье и Калмыкии.

