Москвичам пообещали не по сезону жаркую погоду на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Не по сезону знойная погода ожидается в Москве на предстоящей неделе, сообщает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, которого цитирует РИА Новости.

По словам синоптика, август в Центральной России идет по графику среднемесячной температуры, как самый теплый текущим летом – плюс 21,1 градуса. При этом по климату сезона это должен быть наиболее прохладный месяц, уточнил он. Тишковец подчеркнул, что такое температурное первенство сохранится и на предстоящей неделе.

"С понедельника до четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона снова ждут погожие летние и не по сезону теплые деньки с температурным фоном на 5–7 градусов выше многолетней нормы", – сказал Тишковец.

Он отметил, что ночами воздух не будет остывать ниже 15–17 градусов, в разгар дня воздух прогреется до 28–31 градусов жары. Синоптик добавил, что только в пятницу скользнет атмосферный фронт, сопровождаемый мозаичным скоротечным грозовым дождем, что освежит воздух, но всего на 3 градуса.

В следующие выходные лето продолжится. Днем температура составит 25–30 градусов.

В воскресенье, 14 августа, в Москве установилась жаркая погода с температурой воздуха до 30 градусов. Температура воздуха в столице превысила климатическую норму на 4–5 градусов. В связи с этим в городе с 13 до 17 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности.