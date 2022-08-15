Синоптик рассказал, какой будет погода в Центральной России до конца августа

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Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подготовил прогноз на "финал лета" в центральной России. По его словам, во второй декаде августа начнется постепенное понижение температуры.

"Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой, то в третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям, то есть примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков", – сказал он в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что по долгосрочному прогнозу среднемесячная температура в Центральной России будет близка к климатической норме – около 21,5 градуса днем и 12 градусов ночью. Дефицит осадков, по словам метеоролога, составит не более 20%.

Тишковец также сообщил, что, скорее всего, резкого перехода от лета к осени в сентябре этого года не будет. Ожидается достаточно комфортный и благоприятный переход от одного климатического сезона к другому. При этом бабье лето будет длинным, заключил он.

В южных регионах России в ближайшие три дня прогнозируется температура до 40–43 градусов. Об этом ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, такие показатели соответствуют климату в Египте. Он уточнил, что речь идет о Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, а также Ставрополье и Калмыкии.

