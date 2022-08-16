Синоптик рассказал, почему августовская жара не может быть изнурительной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе августовская жара уже не может быть изнурительной, заявил ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков. Об этом сообщает "Радио 1".
Он отметил, что температура воздуха в ночные часы составляет 15–16 градусов тепла.
"В июле было 20 (градусов. – Прим. ред.) и выше, ночи были тропическими. Сейчас ночи относительно прохладные, только в центре Москвы минимальная температура остается в районе 20. Это главная особенность – условная "жара" довольно комфортная, она не воспринимается так, как в июле", – пояснил синоптик.
По его словам, за счет того что минимальные температуры низкие, в утренние и вечерние часы комфортно.
"В августе жара уже не может быть изнуряющей, потому что продолжительность дня сильно сократилась, ночь увеличилась почти на два с половиной часа, солнце невысоко поднимается над горизонтом", – отметил он.
Старков подчеркнул, что начиная с пятницы и в выходные характер погоды изменится. Ожидается, что температура воздуха понизится до 24…26 градусов. Местами возможны дожди и грозы.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе 16 августа ожидается до 32 градусов жары. По данным метеорологов, в этот день в столице и области будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в Москве может составить 29–31 градус, в Подмосковье – 27–32 градуса.
Гидрометцентр России продлил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 11:00 среды, 17 августа. При этом в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности. Данное предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.
Городские службы продолжили работу в усиленном режиме из-за жары
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