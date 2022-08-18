Дептранс рассказал о мерах против запаха смога и гари в московском метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На станциях метро в усиленном режиме следят за качеством воздуха и корректируют режим работы вентиляционных шахт при признаках попадания запаха гари или смога, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Кроме того, специальные воздушные фильтры и системы обеззараживания воздуха установлены в новых вагонах.

В департаменте также напомнили о рекомендации проводить меньше времени на воздухе, пить больше воды и по возможности использовать медицинские маски на улице.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.

Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления смога в столице. Специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах.

Ситуация с появлением в Москве запаха гари находится на особом контроле городского главка МЧС.

