Врач объяснила, почему на время смога лучше отказаться от контактных линз

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рекомендовала отказаться от контактных линз на время смога, чтобы избежать повреждения роговицы глаза. Об этом пишет ТАСС.

"Особенно опасен дым для пользователей контактных линз, они первыми его почувствуют. Рекомендую снять контактные линзы и на время смога пользоваться очками. Вот эти частицы, они интегрируют структуру контактной линзы, даже если это ежедневные линзы, и могут повреждать наружную поверхность, роговицу в частности", – сказала она.

Специалист также посоветовала в этот период использовать увлажняющие капли для глаз.

"Это может быть "натуральная слеза" или подобные препараты с содержанием гиалуроновой кислоты. Если человек до этого пользовался такими каплями, то увеличить кратность", – уточнила Шилова.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.

Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления смога в столице. Специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах.

Москвичам рекомендовали временно ограничить пребывание детей на улице и носить медицинские маски.