Москвичам посоветовали ограничить прогулки и носить маски из-за запаха гари

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Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы временно ограничить пребывание детей на улице и носить медицинские маски в связи с распространением запаха гари от лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

"В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях", – говорится в сообщении.

Также в условиях задымления рекомендуется ограничить физические нагрузки и работы на отрытом воздухе, использовать средства защиты органов дыхания и регулярно проводить влажную уборку в помещениях.

Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали обильно пить щелочную минеральную воду, зеленый чай и несладкие отвары брусники и шиповника.

"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу", – отмечается в сообщении.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.

Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления смога в столице. Специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах.

Ситуация с появлением в Москве запаха гари находится на особом контроле городского главка МЧС.