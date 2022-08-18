Врач оценил ситуацию с запахом гари в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что ситуация с запахом гари в Москве не является критической, ведь концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что ничего не угрожает здоровью людей.

"У нас была более опасная ситуация несколько лет назад, когда горело Подмосковье, тогда дышать было нечем, были случаи, когда люди с болезнями легких и сердечно-сосудистой системы чувствовали себя не очень хорошо, но сейчас нет такой критической ситуации", – сказал он.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.

Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы временно ограничить пребывание детей на улице и носить медицинские маски.

