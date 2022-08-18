Врач оценил ситуацию с запахом гари в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что ситуация с запахом гари в Москве не является критической, ведь концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что ничего не угрожает здоровью людей.
"У нас была более опасная ситуация несколько лет назад, когда горело Подмосковье, тогда дышать было нечем, были случаи, когда люди с болезнями легких и сердечно-сосудистой системы чувствовали себя не очень хорошо, но сейчас нет такой критической ситуации", – сказал он.
Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.
Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы временно ограничить пребывание детей на улице и носить медицинские маски.
Эксперт рассказала, какая обстановка с запахом гари в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: