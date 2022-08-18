Жителям сообщили, в каких районах Подмосковья ожидается самая плохая видимость из-за смога

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Наиболее плохая видимость из-за смога будет в южных, юго-восточных и восточных районах Московской области, сообщает портал "Метеовести" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По словам синоптика, большое количество дыма прогнозируется при ослаблении ветра ночью и утром. При этом, уточнил Тишковец, сильных дождей не ожидается.

"В результате юго-восточного выноса воздушных масс из Рязанской области, где разгорелись лесные пожары, в Москве и столичном регионе в утренние часы наблюдался смог с ухудшением видимости до 3–4 километров. Сейчас из-за усиления ветра дым немного рассеялся, а видимость улучшилась до 8–10 километров", – заявил метеоролог.

Он допустил, что при сегодняшней ситуации – наивысшей степени пожарной опасности – экологическая ситуация вряд ли улучшится.

Синоптик сообщил, что после небольшого спада жары 20 и 21 августа на будущей неделе москвичей опять ждет температура 30 градусов.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.

Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления смога в столице. Специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах.

Ситуация с появлением в Москве запаха гари находится на особом контроле городского главка МЧС.

